Тарифи на приміські та міжміські автобусні перевезення на Полтавщині суттєво зростуть

Підвищення відбудеться у найближчі дні, а от наскільки – вирішуватимуть керівники територіальних громад спільно з перевізниками
Вартість міжміських та приміських пасажирських перевезень на автобусах буде підвищена. І відбудеться це найближчими днями. Адже Рада оборони Полтавської області 6 травня скасувала заборону на підвищення тарифів на пасажирські перевезення в автобусах на території регіону.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
З проханням дозволити таке підвищення до очільника Полтавської ОВА зверталися органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації та самі перевізники. Адже значне зростання вартості пального не давало їм можливості далі здійснювати пасажирські перевезення за діючими тарифами.
За його словами, дату такого підвищення та його розмір визначатимуть самі територіальні громади по домовленості з перевізниками, які їх обслуговують. При цьому, громадське обговорення підвищення тарифів можна проводити і після прийняття рішення щодо нових цін на проїзд.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер