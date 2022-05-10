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Кременчук, Гроші, Полтавщина

Тарифи на приміські та міжміські автобусні перевезення на Полтавщині суттєво зростуть

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 900

 

Підвищення відбудеться у найближчі дні, а от наскільки – вирішуватимуть керівники територіальних громад спільно з перевізниками

Вартість міжміських та приміських пасажирських перевезень на автобусах буде підвищена. І відбудеться це найближчими днями. Адже Рада оборони Полтавської області 6 травня скасувала заборону на підвищення тарифів на пасажирські перевезення в автобусах на території регіону.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

З проханням дозволити таке підвищення до очільника Полтавської ОВА зверталися органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації та самі перевізники. Адже значне зростання вартості пального не давало їм можливості далі здійснювати пасажирські перевезення за діючими тарифами.

- Причина підвищення – вартість пального. Наразі літр дизпалива коштує в середньому 42,6 грн, а розрахунки тарифів робилися, коли його ціна була 29 грн. Отже, подорожчання на понад 40%. Так само подорожчали і запчастини та шини. Це економічно обґрунтована підстава для перевізників підвищувати тарифи на перевезення пасажирів, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, дату такого підвищення та його розмір визначатимуть самі територіальні громади по домовленості з перевізниками, які їх обслуговують. При цьому, громадське обговорення підвищення тарифів можна проводити і після прийняття рішення щодо нових цін на проїзд.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: тарифи пасажири ціни автобуси Полтавщина
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