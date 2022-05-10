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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині встановлюють нові дорожні  знаки   

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 646

 Також на трасах області з'явилося попередження про автоматичну фіксацію   порушень правил дорожнього руху

На автомобільних дорогах  М-03 Київ-Харків та М-22 Полтава - Олександрія встановлюють дорожні знаки, повідомляє Служба автомобільних доріг (САД) Полтавської області. 

Так, встановлюють дорожні знаки «Початок населеного пункту», «Кінець населеного пункту», «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху» з табличками «Зона дії».

 

«Робимо це для відновлення контролю за швидкісним режимом та для забезпечення безпеки дорожнього руху. Місця встановлення вказівників визначені Патрульною поліцією України», - йдеться в повідомленні.

У САД нагадали, що після введення воєнного стану всі дорожні знаки маршрутного орієнтування та назви автобусних зупинок з географічними назвами об’єктів  були демонтовані.

Нагадаємо, днями на Полтавщині відновили сполучення між Києвом та Полтавою дорогою М-03 - тепер водіям не треба їхати через Переяслав і можна зекономити близько годину

Служба автодоріг Полтавщини прибирає узбіччя за свинями (фото)

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: дорожні знаки Служба автомобільних доріг Полтавської області
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