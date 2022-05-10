На Полтавщині встановлюють нові дорожні  знаки   

Також на трасах області з'явилося попередження про автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху
На автомобільних дорогах М-03 Київ-Харків та М-22 Полтава - Олександрія встановлюють дорожні знаки, повідомляє Служба автомобільних доріг (САД) Полтавської області.
Так, встановлюють дорожні знаки «Початок населеного пункту», «Кінець населеного пункту», «Автоматична відеофіксація порушень Правил дорожнього руху» з табличками «Зона дії».
«Робимо це для відновлення контролю за швидкісним режимом та для забезпечення безпеки дорожнього руху. Місця встановлення вказівників визначені Патрульною поліцією України», - йдеться в повідомленні.
У САД нагадали, що після введення воєнного стану всі дорожні знаки маршрутного орієнтування та назви автобусних зупинок з географічними назвами об’єктів були демонтовані.
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№ 18 від 5 травня 2022Читати номер