Служба автодоріг Полтавщини прибирає узбіччя за свинями (фото)

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 550

Доводиться вказувати, що смітити не можна та поважати людську працю

Служба автомобільних доріг Полтавщини почала прибирати узбіччя доріг, зупинки та блокпости області. «Проводимо покращення санітарного стану вздовж автомобільних доріг державного значення. Прибирання сміття здійснюється в рамках експлуатаційного утримання наших автошляхів», - йдеться в повідомленні. Шляховики власними руками прибирають автобусні зупинки, узбіччя, смуги відведення, підземні пішохідні переходи, блокпости, місця відпочинку та відстою транспорту. Службі автодоріг доводиться закликати мешканців Полтавщини та гостей, поважати людську працю, адже прибирання узбіч – це не механізований процес. Все робиться руками людей.









Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Служба автомобільних доріг Полтавщини

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