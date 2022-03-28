Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Переговори Україна-росія відбудуться завтра о 10-й у стамбульському палаці

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 0

 Російська сторона вже прибула до Туреччини.

Українсько-російські переговори відбудуться завтра у палаці Долмабахче в Стамбулі. Початок запланований на 10.30. Про це повідомляє  Укрінформ.

Перед зустріччю між собою переговорні групи від України та росії зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.  Зустріч переговорних груп відбуватиметься у закритому форматі в робочому офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче.  Турецькі ЗМІ повідомляють, що російська делегація  прибула в Стамбул сьогодні близько 16.00.

Раніше стало відомо, що наступний раунд переговорів має відбутись 28-30 березня у Туреччині. 

Нагадаємо, Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми та не піде на поступки з ключових питань, наголошують представники Офісу президента. 

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та своєї територіальної цілісності.

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія
Теги: війна переговори
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Вверх