Переговори Україна-росія відбудуться завтра о 10-й у стамбульському палаці

Сьогодні, 21:16 Переглядів: 0

Російська сторона вже прибула до Туреччини.

Українсько-російські переговори відбудуться завтра у палаці Долмабахче в Стамбулі. Початок запланований на 10.30. Про це повідомляє Укрінформ.

Перед зустріччю між собою переговорні групи від України та росії зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Зустріч переговорних груп відбуватиметься у закритому форматі в робочому офісі президента Туреччини у палаці Долмабахче. Турецькі ЗМІ повідомляють, що російська делегація прибула в Стамбул сьогодні близько 16.00.

Раніше стало відомо, що наступний раунд переговорів має відбутись 28-30 березня у Туреччині.

Нагадаємо, Україна на переговорах не погодиться на російські ультиматуми та не піде на поступки з ключових питань, наголошують представники Офісу президента.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна наполягає насамперед на припиненні вогню, гарантіях безпеки та своєї територіальної цілісності.