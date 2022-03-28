Укрзалізниця відновлює передпродаж квитків на понад 40 основних рейсів

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 248

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

«Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка», - йдеться в повідомленні.

У той же час Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

За даними компанії, уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон 3,2 млн пасажирів. Відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті https://uz-vezemo.com.

Нагадаємо, 20 березня Укрзалізниця заявила про повернення платного проїзду неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами.