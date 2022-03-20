«Укрзалізниця» знов продаватиме квитки - евакуаційні поїзди залишаються безкоштовними

Сьогодні, 21:13 Переглядів: 282

Укрзалізниця повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також на закордонні рейси

«Укрзалізниця» повідомляє про повернення платного проїзду неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дасть змогу пасажирам планувати свою подорож заздалегідь і гарантовано забезпечити собі місця у вагоні, адже посадка буде по квитках.

Евакуаційні рейси Укрзалізниці всередині країни не потребують придбання квитків, посадка є безкоштовною, пріоритетом користуються діти та матері.

Повний перелік актуальних рейсів доступний на сайті https://uz-vezemo.com/ . рейси з відкритим продажем позначені зірочкою.



