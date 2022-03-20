21 березня можуть продовжити переговори між українською та російською делегаціями

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 192

Про місце та час поки що не повідомляється

Завтра, 21 березня, можуть продовжитись переговори між між українською та російською делегаціями. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив в ефірі національного телемарафону, посилаючись на члена української переговорної делегації Михайла Подоляка, пише Укрінформ.

«Цитуючи Михайла Подоляка, перемовини можуть відновитися завтра (21 березня - ред.)», - сказав Арестович.

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що позиції української делегації на переговорах є незмінними - припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.