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21 березня можуть продовжити переговори між українською та російською делегаціями 

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 192

 Про місце та час поки що не повідомляється

Завтра, 21 березня, можуть продовжитись переговори між між українською та російською делегаціями. Про це радник керівника Офісу Президента  Олексій Арестович повідомив в ефірі національного телемарафону, посилаючись на   члена української переговорної делегації Михайла Подоляка, пише Укрінформ.

«Цитуючи Михайла Подоляка, перемовини можуть відновитися завтра (21 березня - ред.)», - сказав Арестович.

Раніше Михайло Подоляк заявляв, що позиції української делегації на переговорах є незмінними -  припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: війна переговори Олексій Арестович Михайло Подоляк
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