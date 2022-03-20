«Приватбанк» продовжить регламентні роботи - 21 березня також можливі паузи

Сьогодні, 20:48 Переглядів: 303

Налаштування вимагає більшого часу, ніж планувалось на початку робіт.

«Приватбанк» продовжує регламентні роботи в Приват24, повідомляється на сторінці банку в Фейсбук. Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24.

«Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. ІТ-команда ПриватБанку другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин». - сказано в повідомленні.

У банку перепрошують за незручності.

Нагадаємо, вчора «ПриватБанк» повідомив, що з 00.10 до 10.00 20 березня тимчасово будуть недоступні платежі у «Приват24» для фізосіб через регламентні роботи.