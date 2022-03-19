Протягом 10 годин не працюватиме «Приват24»

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«ПриватБанк» повідомив, що з 00.10 до 10.00 20 березня тимчасово будуть недоступні платежі у «Приват24» для фізосіб через регламентні роботи.

- Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24. У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Дякуємо за розуміння!, - йдеться у повідомленні.