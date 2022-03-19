521 новий випадок захворювання на COVID-19 зафіксовано на Полтавщині

Вчора, 23:23 Переглядів: 93

За добу на Полтавщині виявили 521 новий випадок захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностовано 192 350 випадків захворювання на COVID-19.

Одужали 176 156 жителів області (+1054). Продовжують лікування 11 884 людини.

Всього зареєстровано 4310 летальних випадків. Нових – 3 (Горішні Плавні – 1, Семенівський район – 1, Чутівський район – 1).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 521.

Географія поширення інфекції: