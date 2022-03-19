Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Коронавірус / Карантин

521 новий випадок захворювання на COVID-19 зафіксовано на Полтавщині

Вчора, 23:23 Переглядів: 93

У нашому місті 18 нових випадків захворювання

За добу на Полтавщині виявили 521 новий випадок захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностовано 192 350 випадків захворювання на COVID-19.

Одужали 176 156 жителів області (+1054). Продовжують лікування 11 884 людини.

Всього зареєстровано 4310 летальних випадків. Нових – 3 (Горішні Плавні – 1, Семенівський район – 1, Чутівський район – 1).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 521.

Географія поширення інфекції:

  • Великобагачанський – 2936 (+28);
  • Гадяцький – 2266 (+1);
  • Гадяч – 3416;
  • Глобинський – 4170 (+5);
  • Горішні Плавні – 10616 (+5);
  • Гребінківський – 2230;
  • Диканський – 2346;
  • Зіньківський – 3909;
  • Карлівський – 4073 (+14);
  • Кобеляцький– 3631;
  • Козельщинський – 2384 (+2);
  • Котелевський – 2668;
  • Кременчук – 23825 (+18);
  • Кременчуцький – 3596 (+4);
  • Лохвицький – 4648 (+9);
  • Лубенський – 2227;
  • Лубни – 7793;
  • Машівський – 1709 (+16);
  • Миргород – 6016 (+6);
  • Миргородський – 2603 (+2);
  • Новосанжарський – 2698 (+16);
  • Оржицький – 1705;
  • Пирятинський – 3209;
  • Полтава – 64037 (+380);
  • Полтавський – 10134;
  • Решетилівський – 2800 (+7);
  • Семенівський – 1977;
  • Хорольський – 3354 (+3);
  • Чорнухинський – 789;
  • Чутівський – 1969 (+2);
  • Шишацький – 2616 (+3).
0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх