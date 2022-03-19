521 новий випадок захворювання на COVID-19 зафіксовано на Полтавщині

У нашому місті 18 нових випадків захворювання
За добу на Полтавщині виявили 521 новий випадок захворювання на COVID-19. За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностовано 192 350 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 176 156 жителів області (+1054). Продовжують лікування 11 884 людини.
Всього зареєстровано 4310 летальних випадків. Нових – 3 (Горішні Плавні – 1, Семенівський район – 1, Чутівський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 521.
Географія поширення інфекції:
- Великобагачанський – 2936 (+28);
- Гадяцький – 2266 (+1);
- Гадяч – 3416;
- Глобинський – 4170 (+5);
- Горішні Плавні – 10616 (+5);
- Гребінківський – 2230;
- Диканський – 2346;
- Зіньківський – 3909;
- Карлівський – 4073 (+14);
- Кобеляцький– 3631;
- Козельщинський – 2384 (+2);
- Котелевський – 2668;
- Кременчук – 23825 (+18);
- Кременчуцький – 3596 (+4);
- Лохвицький – 4648 (+9);
- Лубенський – 2227;
- Лубни – 7793;
- Машівський – 1709 (+16);
- Миргород – 6016 (+6);
- Миргородський – 2603 (+2);
- Новосанжарський – 2698 (+16);
- Оржицький – 1705;
- Пирятинський – 3209;
- Полтава – 64037 (+380);
- Полтавський – 10134;
- Решетилівський – 2800 (+7);
- Семенівський – 1977;
- Хорольський – 3354 (+3);
- Чорнухинський – 789;
- Чутівський – 1969 (+2);
- Шишацький – 2616 (+3).
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