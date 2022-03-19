Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Культура, Кременчуг

«Усе моє, все зветься – Україна»: у Кременчуці згадали про геніальну поетесу Ліну Костенко

Вчора, 23:45 Переглядів: 98

 Який вірш ваш улюблений? 

​​Сьогодні, 19 березня, День народження у людини, яка, без перебільшення, є символом гідності, незламності та волелюбності українського народу. 92-річчя відзначає Ліна Василівна Костенко. Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців.

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.

Привітали геніальну поетесу й патрульні поліцейські Кременчука. 

- Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців.

Щиро зичимо поетесі довголіття, міцного здоров’я, родинного затишку, безмежної творчості та наснаги.
Впевнені, невдовзі Ви напишете про нашу перемогу! Слава Україні! - йдеться у повідомленні. 

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Ліна Костенко вірші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх