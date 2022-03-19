«Усе моє, все зветься – Україна»: у Кременчуці згадали про геніальну поетесу Ліну Костенко

Вчора, 23:45 Переглядів: 98

​​Сьогодні, 19 березня, День народження у людини, яка, без перебільшення, є символом гідності, незламності та волелюбності українського народу. 92-річчя відзначає Ліна Василівна Костенко. Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців.

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

Привітали геніальну поетесу й патрульні поліцейські Кременчука.

- Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців. Щиро зичимо поетесі довголіття, міцного здоров’я, родинного затишку, безмежної творчості та наснаги.

Впевнені, невдовзі Ви напишете про нашу перемогу! Слава Україні! - йдеться у повідомленні.

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є — дорога, явори,

усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.