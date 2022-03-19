«Усе моє, все зветься – Україна»: у Кременчуці згадали про геніальну поетесу Ліну Костенко

Сьогодні, 19 березня, День народження у людини, яка, без перебільшення, є символом гідності, незламності та волелюбності українського народу. 92-річчя відзначає Ліна Василівна Костенко. Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців.
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Привітали геніальну поетесу й патрульні поліцейські Кременчука.
- Усе своє життя Ліна Василівна бореться за Україну, за її свободу і принципи. А сьогодні її вірші — це теж зброя. Яка надихає наших захисників, надихає і підтримує всіх українців.
Щиро зичимо поетесі довголіття, міцного здоров’я, родинного затишку, безмежної творчості та наснаги.
Впевнені, невдовзі Ви напишете про нашу перемогу! Слава Україні! - йдеться у повідомленні.
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,—
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.