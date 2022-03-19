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Поранені військові та цивільні, що лікуються в Кременчуці, забезпечені усім необхідним

Сьогодні, 22:05 Переглядів: 164

 Кожен з поранених отримує допомогу, вони оточені кваліфікованим та уважним персоналом, - мер Малецький

Військові та мирні жителі міст - люди, які постраждали від обстрілів російською авіацією та ракетних ударів, - отримують усю необхідну допомогу в лікарні «Кременчуцька». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці в Фейсбук

За словами Малецького, медичні заклади Кременчука мають достатній запас медикаментів та крові. Він також зазначив, що великий внесок у забезпечення медичних закладів вносять  іноземні друзі нашого міста, які надсилають медичні гуманітарні вантажі.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Скріншот відео Джерело відео: ФБ Віталія Малецького
Теги: війна лікарня Кременчуцька Віталій Малецький
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