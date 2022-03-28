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У Маріуполі від рук росіян загинуло майже 5 тисяч людей, з них майже 210 — діти

Сьогодні, 19:48 Переглядів: 0

 До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В облозі залишилося 170 тисяч осіб, депортовано Росією – 30 тисяч.

У Маріуполі за час російської облоги загинуло майже 5 тисяч людей, з яких близько 210 — діти. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє  Укрінформ.

 «За 27 діб облоги, станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, з них приблизно 210 дітей», – йдеться в повідомленні.

 За вказаний період ворожими обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 2340 багатоквартирних житлових будинків, що становить 90% від загальної кількості, з них прямим влученням – 1560 (60%), а зруйновано 1040 (40%). У приватному секторі пошкоджено – 61 200 (90%), з них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).

Також зруйновано 3 лікарні, пошкоджено ще 7. Крім того, пошкоджено 57 шкіл та 70 дитсадків, з них зруйновано 23 та 28 відповідно.

У місті пошкоджено також два заводи, порт та військову частину.

До блокади з Маріуполя виїхало до 140 тисяч людей, після – евакуйовано 150 тисяч. В облозі залишилося 170 тисяч осіб, депортовано Росією – 30 тисяч.

За словами міського голови, ці дані є лише приблизними, адже точно порахувати загиблих зараз неможливо, оскільки постійно тривають бої.

Раніше повідомлялось, що в оточеному орки розбили  фільтраційний табір для тих, хто залишається в Маріуполі. 

 


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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: facebook/pavlokyrylenko.donoda
Теги: війна Маріуполь
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