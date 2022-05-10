Шестеро кременчуцьких підприємців отримали 5,3 млн гривень державного кредиту

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 298

За кілька тижнів від початку роботи програми відновлення бізнесу шестеро кременчуцьких підприємців вже отримали кредитів на 5,3 млн гривень від «Приватбанку», повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За умовами цієї програми фінансування можуть отримати підприємці, що працюють у критично важливих для держави галузях, а також ті, які продають продукцію та послуги на зовнішніх ринках та мали річний обсяг продажів у 2021 році до 300 млн грн..

Зазначається, що раніше за цією програмою державної підтримки аграріїв 14 кременчуцьких фермерів отримали у «Приватбанку» 33,2 млн. грн. на проведення посівної.

Нагадаємо, кредити до 2 млн гривень для юридичних осіб та до 1 млн гривень для підприємців видаються на термін до 3 років із компенсацією державою відсотків у рамках програми 5-7-9% до 0% протягом дії воєнного стану і одного місяця після його завершення, та до 5% після вказаного періоду (стандартна одноразова комісія складає 1% від суми кредиту).

Заявку на отримання кредиту можна подати у будь-якому відділенні банку або на сайті.