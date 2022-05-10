У Кременчуцькому районі знайшли мертвою мешканку Харківщини

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9 травня місцевий мешканець знайшов у водоймі біля села Устимівка тіло жінки. Як повідомляє поліція Полтавщини, правоохоронці швидко встановили особу загиблої. Нею виявилася 65-річна жителька Харківщини, яка тимчасово проживала у цьому селі на Кременчуччині.

«За результатами попереднього огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи», - йдеться в повідомленні.

Відомості щодо факту смерті внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.



