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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі знайшли мертвою мешканку Харківщини

Сьогодні, 12:21 Переглядів: 834

 Тіло жінки знайшли місцеві у водоймі біля села Устимівка

9 травня місцевий мешканець знайшов у водоймі біля села Устимівка тіло жінки. Як повідомляє поліція Полтавщини, правоохоронці швидко встановили особу загиблої. Нею виявилася 65-річна жителька Харківщини, яка тимчасово проживала у цьому селі на Кременчуччині. 

«За результатами попереднього огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло направлено до бюро судово-медичної експертизи», - йдеться в повідомленні.

Відомості щодо факту смерті внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ. Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.


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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Кременчуцький район
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