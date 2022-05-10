Вимушеним переселенцям видаватимуть гуманітарну допомогу у Піщанській та Градизькій громадах

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Сьогодні, 10 травня, у Кременчуцькому районі відкривається новий пункт видачі продовольчих наборів переселенцям у Піщанській громаді. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його даними, тут зареєстровано 1337 внутрішньо переміщених осіб.

Завтра, 11 травня, пункт видачі допомоги відкриють у Градизькій громаді.

Таким чином пункти видачі гуманітарної допомоги будуть працювати у всіх 12 громадах району.

Олег Лєднік зазначив, що наразі з Полтави отримано 31 тис 266 продуктових наборів. Всього у районі зареєстровано 33 тис. 258 вимушених переселенців

Нагадаємо, сьогодні продуктові набори видаватимуть і у Кременчуці.