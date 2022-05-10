У Горішніх Плавнях поранили 35-річного чоловіка

8 травня у Горішніх Плавнях підрізали 35-річного місцевого мешканця. Як повідомляє поліція Полтавщини, близько 19:40 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про конфлікт біля одного із будинків по вулиці Миру.
З'ясувалося, що 60-річний місцевий чоловік «спричинив проникаюче поранення грудної клітини 35-річному чоловіку»
Потерпілого госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.
Нападнику поліція повідомила про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у січні у Кременчуці підрізали охоронця супермаркету.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер