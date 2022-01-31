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В одному з супермаркетів Кременчука підрізали охоронця

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 2 130

 

Травми, отримані чоловіком, кваліфікують як легкі, загрози його життю немає

У супермаркеті «Маркетопт» на Героїв України охоронець отримав ножові поранення. 

На місце прибув батальйон поліції особливого призначення та оперативники. За інформацією пресслужби поліції, правоохоронці встановли особу чоловіка, який наніс охоронцю колото-різані рани. 

Зараз на місці працюють слідчі. Вони вилучають речові докази та працюють зі свідками.

Травми, отримані охоронцем, кваліфікують як легкі, загрози його життю немає. 

 

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Маркетопт ножове поранення поліція
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