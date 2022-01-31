В одному з супермаркетів Кременчука підрізали охоронця

У супермаркеті «Маркетопт» на Героїв України охоронець отримав ножові поранення.
На місце прибув батальйон поліції особливого призначення та оперативники. За інформацією пресслужби поліції, правоохоронці встановли особу чоловіка, який наніс охоронцю колото-різані рани.
Зараз на місці працюють слідчі. Вони вилучають речові докази та працюють зі свідками.
Травми, отримані охоронцем, кваліфікують як легкі, загрози його життю немає.
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