В одному з супермаркетів Кременчука підрізали охоронця

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Травми, отримані чоловіком, кваліфікують як легкі, загрози його життю немає

У супермаркеті «Маркетопт» на Героїв України охоронець отримав ножові поранення.

На місце прибув батальйон поліції особливого призначення та оперативники. За інформацією пресслужби поліції, правоохоронці встановли особу чоловіка, який наніс охоронцю колото-різані рани.

Зараз на місці працюють слідчі. Вони вилучають речові докази та працюють зі свідками.

Травми, отримані охоронцем, кваліфікують як легкі, загрози його життю немає.