Поліція затримала осіб, які планували масові заворушення на території України

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 0

Під час заходу мали відбутися сутички з правоохоронцями

31 січня в Києві планували влаштувати массові заворушення, про це повідомляє пресцентр поліції.

Організатори акції шукали найманців для створення заворушень. Перший такий захід планували біля Офісу Президента України. Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях.

- Підкреслюю, жорсткі протистояння та жорсткі сутички з правоохоронцями. Під час розмов чітко чути задачі «створити картинку», «розкачати ситуацію» та «розіграти спектакль». До участі в акції мали залучити майже п’ять тисяч осіб. З них більш як 3 500 – масовка, і 1 200 осіб – так звані «тітушки», які мали вступати в сутички з поліцією. Масовка мала отримати від восьмиста гривень, «тітушки» – від 1200, а за підпал шин та салюти – по 2500 доларів США. Всі дії зловмисників були у законний спосіб задокументовані, - повідомив під час брифінгу Ігор Клименко.

Злочинці придбали 200 димових шашок, 200 фаєрів, 10 вогнегасників, 20 шин, рації, прапори, листівки, банери, бутафорську кров та медичні жилети.

Організатори отримали понад 1 млн грн на акцію.

Зазделегіть про акцію протесту поліцію не інформували. Розраховували, що правоохоронці не встигнуть відреагувати.

- Також для створення яскравої картинки мали використати технологію «сакральної жертви»: була запланована імітація жорстокого побиття активіста правоохоронцями. «Актора» мали облити бутафорською кров’ю, а переодягнуті в медиків особи повинні були імітувати надання першої допомоги та привернути увагу ЗМІ. А бойова група мала нікого не підпускати. У лютому змовники планували провести низку аналогічних заходів у чотирьох обласних центрах держави, - зазначив Ігор Клименко.