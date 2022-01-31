Сьогодні у Кременчуці через COVID-19 ніхто не помер - мерія

Сьогодні, 20:48 Переглядів: 461

Сьогодні, 31 січня, в Кременчуці зареєстрували 146 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 80 жінок віком від 18 до 75 років, 56 чоловіків віком від 20 до 77 року та 10 дітей віком від 3 до 17 років. Із них 137 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях, із них жодного вакциновано.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 99 пацієнтів.

Одужало 7 кременчужан.

Сьогодні в місті випадків смерті через COVID-19 не зареєстрували.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 19 301 випадок хвороби: одужало 17 710, померло 677.