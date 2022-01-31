У Кременчуці вже можуть виявити «Омікрон»: сьогодні він у 63% хворих

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 548

31 січня в міській ПЛР лабораторії, вперше в місті, провели дослідження біоматеріалу на виявлення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомила пресслужба мерії.

Серед позитивних результатів цей штам виявили у 63% випадків. Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці зареєстрували 146 нових випадків захворювання на коронавірус, отже у 92 кременчужан виявили «Омікрон».

На Полтавщині «Омікрон» вперше виявили ще наприкінці грудня, тож у Кременчуці він також, скоріше за все, був давно, але необхідних тестів для його виявлення не було.