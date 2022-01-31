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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці вже можуть виявити «Омікрон»: сьогодні він у 63% хворих

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 548

 

На Полтавщині «Омікрон» вперше виявили ще наприкінці грудня

31 січня в міській ПЛР лабораторії, вперше в місті, провели дослідження біоматеріалу на виявлення штаму коронавірусу «Омікрон». Про це повідомила пресслужба мерії.

Які симптоми найчастіше зустрічаються у тих, хто захворів на штам коронавірусу «Омікрон»

Серед позитивних результатів цей штам виявили у 63% випадків. Нагадаємо, що сьогодні у Кременчуці зареєстрували 146 нових випадків захворювання на коронавірус, отже у 92 кременчужан виявили «Омікрон».

На Полтавщині «Омікрон» вперше виявили ще наприкінці грудня, тож у Кременчуці він також, скоріше за все, був давно, але необхідних тестів для його виявлення не було.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Омікрон коронавірус ПЛР тестування
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