Голову фракції «Довіра» в Полтавській облраді разом із братом затримали за вимагання грошей - УП

Сьогодні, 21:26 Переглядів: 459 Коментарів: 2

Йдеться про вимагання $39 тис. Один з фігурантів, за даними УП - голова фракції «Довіра» - Діденко

Правоохоронці затримали голову фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді Олега Діденка і його брата Ігоря під час отримання майже $40 тисяч, які вони вимагали від громадянки України. Про це повідомляє УП з посиланням на повідомлення генпрокурорки Ірини Венедіктової у фейсбуку.

Пряма мова Венедіктової:

«…були затримані голова фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради. Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані».

Деталі: За інформацією на сайті Полтавської облради, головою фракції «Довіра» є Олег Діденко. А у Миргородській райраді працює його брат, також з партії «Довіра», Ігор, пише УП.

Повідомлення прокурорки Венедіктової з’явилося на її особистій сторінці у фейсбуці. На офіційному сайті Генпрокуратури з’явилося повідомлення про двох депутатів Полтавської обласної ради та Миргородської районної ради, яких викрито на вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів США. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

«Наразі депутати затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів», - йдеться в офіційному повідомленні.

За місцем проживання фігурантів та на території товариства проводяться обшуки. Слідчі та процесуальні дії тривають.