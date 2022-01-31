Голову фракції «Довіра» в Полтавській облраді разом із братом затримали за вимагання грошей - УП

Правоохоронці затримали голову фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді Олега Діденка і його брата Ігоря під час отримання майже $40 тисяч, які вони вимагали від громадянки України. Про це повідомляє УП з посиланням на повідомлення генпрокурорки Ірини Венедіктової у фейсбуку.
Пряма мова Венедіктової:
«…були затримані голова фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради.
Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом.
За даними слідства, депутати вимагали із погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання
Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані».
Деталі: За інформацією на сайті Полтавської облради, головою фракції «Довіра» є Олег Діденко. А у Миргородській райраді працює його брат, також з партії «Довіра», Ігор, пише УП.
Повідомлення прокурорки Венедіктової з’явилося на її особистій сторінці у фейсбуці. На офіційному сайті Генпрокуратури з’явилося повідомлення про двох депутатів Полтавської обласної ради та Миргородської районної ради, яких викрито на вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).
За даними слідства, двоє депутатів, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів США. Вона начебто придбала викрадене зерно у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.
За місцем проживання фігурантів та на території товариства проводяться обшуки. Слідчі та процесуальні дії тривають.
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