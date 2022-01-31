У Горішніх Плавнях зникла школярка (доповнено)

Сьогодні, 21:41 Переглядів: 558

Якщо знаєте де вона - повідомте в поліцію

У Горішніх Плавнях розшукують зниклу школярку.

Як повідомила поліцейським її мати, близько 18.30 14-річна Софія Третякова пішла з дому на вул. Героїв Дніпра і досі не повернулась.

Якщо знаєте щось про місце перебування дівчинки - повідомте за тел.: +380 (97) 900 72 98.

Доповнено:

О 22.35 у пресслужбі поліції повідомили, що дитину знайшли. З нею все добре. Зараз дівчина пояснює, чому втекла з дому.