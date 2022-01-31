У Горішніх Плавнях розшукують зниклу школярку.
Як повідомила поліцейським її мати, близько 18.30 14-річна Софія Третякова пішла з дому на вул. Героїв Дніпра і досі не повернулась.
Якщо знаєте щось про місце перебування дівчинки - повідомте за тел.: +380 (97) 900 72 98.
Доповнено:
О 22.35 у пресслужбі поліції повідомили, що дитину знайшли. З нею все добре. Зараз дівчина пояснює, чому втекла з дому.
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