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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

«Омікрон» вже на Полтавщині: небезпечний штам виявили наприкінці грудня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 548

 

Наразі відомо, що штам коронавірусу «Омікрон» більш заразний, ніж «Дельта», але викликає менш серйозні симптоми

Наприкінці грудня в одному з відібраних у Полтаві зразків виявили коронавірус «Омікрон», повідомляє видання «Зміст». Біоматеріал інфікованої людини досліджували у Києві.

Про це повідомили заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Юрій Курилко та т.в.о голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін 6 січня.

Лабораторний центр раз у 10 днів вибірково обирає зразки пацієнтів і відправляють їх до Києва для лабораторної діагностики.

- На одному з таких виявили ще раніше. Скільки таких випадків на Полтавщині не важливо, бо головне що ми знаємо, що він уже є. У понад сотні країн виявили, але у нас є можливість в країні це діагностувати теж. Крім того, виявляються інші штами і їхні модифікації. Ситуація постійно під моніторингом держави, – розповів Юрій Курилко.

Наразі відомо, що штам коронавірусу «Омікрон» більш заразний, ніж «Дельта», і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Нагадаємо, що вперше цей штам в Україні виявили 18 грудня. Трохи більше двох тижнів йому знадобилось, щоб дістатися Полтавщини.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 омікрон
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