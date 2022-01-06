«Омікрон» вже на Полтавщині: небезпечний штам виявили наприкінці грудня

Наразі відомо, що штам коронавірусу «Омікрон» більш заразний, ніж «Дельта», але викликає менш серйозні симптоми
Наприкінці грудня в одному з відібраних у Полтаві зразків виявили коронавірус «Омікрон», повідомляє видання «Зміст». Біоматеріал інфікованої людини досліджували у Києві.
Про це повідомили заступник директора Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Юрій Курилко та т.в.о голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін 6 січня.
Лабораторний центр раз у 10 днів вибірково обирає зразки пацієнтів і відправляють їх до Києва для лабораторної діагностики.
Наразі відомо, що штам коронавірусу «Омікрон» більш заразний, ніж «Дельта», і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
Нагадаємо, що вперше цей штам в Україні виявили 18 грудня. Трохи більше двох тижнів йому знадобилось, щоб дістатися Полтавщини.
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