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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік через «раптову неприязнь» вбив жінку

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 501

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві 

4 січня у Київському районі Полтави виявили вбитою 47-річну жінку. Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили, що до її смерті причетний 42-річний полтавець.

За даним фактом слідчий здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Об’єктивні підстави для повідомлення чоловікові про підозру дають речові докази, вилучені під час обшуків. Слідчі розглядають кілька версій умисного вбивства, з-поміж яких, зокрема, раптова неприязнь.

- Фігурантові вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та направили клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - додав Євген Рогачов, начальник обласної поліції.

У кримінальному проваджені призначені необхідні судові експертизи. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: убивство
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