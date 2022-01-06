У Полтаві чоловік через «раптову неприязнь» вбив жінку

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві
4 січня у Київському районі Полтави виявили вбитою 47-річну жінку. Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили, що до її смерті причетний 42-річний полтавець.
За даним фактом слідчий здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Об’єктивні підстави для повідомлення чоловікові про підозру дають речові докази, вилучені під час обшуків. Слідчі розглядають кілька версій умисного вбивства, з-поміж яких, зокрема, раптова неприязнь.
У кримінальному проваджені призначені необхідні судові експертизи. Тривають слідчі дії.
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