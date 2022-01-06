Мітинг влаштували громадяни Кременчуького району, які вважають, що в них відбирають право на меддопомогу в ЦРЛ
Сьогодні, 6 січня, перед головною адмінбудівлею поліції у Кременчуці, що на вул. 29 вересня, зібралися представники громади Кременчуцького району. Мітинг став продовженням учорашніх подій у Кременчуцькій ЦРЛ.
Пацієнти з Кам’янопотоківської тергромади скаржаться, що не могли потрапити на прийом до лікаря. Та звинувачують поліцію в бездіяльності. Мітингувальники зайшли у будівлю - у приміщення для прийому громадян.
На місці працює журналіст ТЪ Тамара Зінченко. Новина доповнюється.
Нагадаємо, у влади Кременчука та влади Кременчуцького району конфлікт через приміщення Кременчуцької ЦРЛ.
У кожної зі сторін конфлікту своя версія подій. У заручниках ситуації опинилися пацієнти з Кременчуцького району.
Пацієнти з району заявили, що майно лікарні (яке належить району) виносять з приміщення. Вони розповідають про те, що лікарям з сільської амбулаторії не дали проводити вакцинацію. Представники тергромади Кременчуцького району учора подавали заяви до поліції – сьогодні вони прийшли поцікавитися, чи поліція дала хід цим заявам.
13.25. Сімох представників мітингувальників та пресу запросили на зустріч з начальником Кременчуцького райуправління поліції майором поліції Андрієм Власенком. Під час зустрічі мітингувальники на чолі з головою Кам'янопотоківської ОТГ Анною Самойлюк поскаржилися на те, що їхні заяви поліція проігнорувала.
Адвокат зазначив, що заяв від нього було дві. Андрій Власенко запропонував пану Виннику разом пройти до слідчого і подати повторну заяву.
На скаргу пані Самойлюк на те, що люди з шевронами муніціпальної варти перекрили вхід до приміщення і не впускали туди нікого - в тому числі і її - пан Власенко відповів:
- Ви краще мене знаєте, як керівник ОТГ, що вказані вище питання і спори повинні вирішуватися в судовому порядку.
Він ще раз наголосив, що заява Самойлюк долучена до кримінального провадження за статею 356 (самоуправство).
13.56. Адвокат представників громади району разом з керівником поліції пішли до слідчого. Голова Кам'янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк заявила, що учора подала заяву про напад на неї (під час подій під будівлею Кременчуцької ЦРЛ). Зараз вона пише другу заяву – по те, що її перше звернення поліція проігнорувала.
Пресофіцер поліції Анна Васенко пояснила, що усі заяви розглядаються і це потребує певного часу. Мітингувальники Їй дорікають тим, що перш за все поліція мала розібратися в ситуації щодо незаконної передачі лікарні місту.
14.15. Анна Самойлюк пише заяву про те, що невідомі особи з шевронами муніципальної варти повністю заблокували роботу Кам'янопотоківської ЦПМСД. Вони заблокували приміщення та вивели з ладу роботу центру, не допускали до роботи працівників.
Продовження її заяви:
«В той час, коли лютує епідемія COVID-19, люди повсякчас потребують медичної допомоги і блокування комунального ЦПМСД може призвести до масового вимирання людей, орган місцевого самоврядування Кам'янопотоківської сільської ради уповноважив мене, згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, зробити дану заяву з метою негайного розслідування вказаних злочинів - хто до них причетний і хто замовив даний злочин», - це теж із заяви Самойлюк.
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