Перед будівлею поліції у Кременчуці вирує мітинг: правоохоронців звинувачують у бездіяльності (доповнюється)

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 1 493 Коментарів: 4

Мітинг влаштували громадяни Кременчуького району, які вважають, що в них відбирають право на меддопомогу в ЦРЛ

Сьогодні, 6 січня, перед головною адмінбудівлею поліції у Кременчуці, що на вул. 29 вересня, зібралися представники громади Кременчуцького району. Мітинг став продовженням учорашніх подій у Кременчуцькій ЦРЛ.

Пацієнти з Кам’янопотоківської тергромади скаржаться, що не могли потрапити на прийом до лікаря. Та звинувачують поліцію в бездіяльності. Мітингувальники зайшли у будівлю - у приміщення для прийому громадян.

На місці працює журналіст ТЪ Тамара Зінченко. Новина доповнюється.

Нагадаємо, у влади Кременчука та влади Кременчуцького району конфлікт через приміщення Кременчуцької ЦРЛ.

Додано:

У кожної зі сторін конфлікту своя версія подій. У заручниках ситуації опинилися пацієнти з Кременчуцького району.

Пацієнти з району заявили, що майно лікарні (яке належить району) виносять з приміщення. Вони розповідають про те, що лікарям з сільської амбулаторії не дали проводити вакцинацію. Представники тергромади Кременчуцького району учора подавали заяви до поліції – сьогодні вони прийшли поцікавитися, чи поліція дала хід цим заявам.

13.25. Сімох представників мітингувальників та пресу запросили на зустріч з начальником Кременчуцького райуправління поліції майором поліції Андрієм Власенком. Під час зустрічі мітингувальники на чолі з головою Кам'янопотоківської ОТГ Анною Самойлюк поскаржилися на те, що їхні заяви поліція проігнорувала.

- У нас по лінії 102 зафіксовано 5 звернень, письмових заяв було 7. За заявою Романа Винника (адвокат Кам'янопотоківського ЦПСМД, -ред.) внесено відомості в ЄРДР за статею 356 ККУ, і він може отримати витяг, - відповів пан Власенко.

Адвокат зазначив, що заяв від нього було дві. Андрій Власенко запропонував пану Виннику разом пройти до слідчого і подати повторну заяву.

На скаргу пані Самойлюк на те, що люди з шевронами муніціпальної варти перекрили вхід до приміщення і не впускали туди нікого - в тому числі і її - пан Власенко відповів:

- Ви краще мене знаєте, як керівник ОТГ, що вказані вище питання і спори повинні вирішуватися в судовому порядку. Він ще раз наголосив, що заява Самойлюк долучена до кримінального провадження за статею 356 (самоуправство).

13.56. Адвокат представників громади району разом з керівником поліції пішли до слідчого. Голова Кам'янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк заявила, що учора подала заяву про напад на неї (під час подій під будівлею Кременчуцької ЦРЛ). Зараз вона пише другу заяву – по те, що її перше звернення поліція проігнорувала.

Пресофіцер поліції Анна Васенко пояснила, що усі заяви розглядаються і це потребує певного часу. Мітингувальники Їй дорікають тим, що перш за все поліція мала розібратися в ситуації щодо незаконної передачі лікарні місту.





14.15. Анна Самойлюк пише заяву про те, що невідомі особи з шевронами муніципальної варти повністю заблокували роботу Кам'янопотоківської ЦПМСД. Вони заблокували приміщення та вивели з ладу роботу центру, не допускали до роботи працівників.





«Коли подія набула широкого розголосу, вони запустили людей у приміщення, заблокували вихід та позбавили їх волі, таким чином впливаючи на їхній стан здоров'я. Так вони протримали людей з 8 ранку до 8 вечора. Тоді на місце за даною подією я прибула особисто. Я підійшла до входу, там стояло біля 10 людей в одязі з нашитими шевронами «Муніципальна варта Кременчуцької міської ради». Я їм представилася, пред'явила паспорт та посвідчення сільського голови і повідомила про те, що я маю безпосереднє відношення до підприємства, заблокованого ними, так як я є керівником органу місцевого самоврядування, який є засновником даного підприємства, і якому безпосередньо підпорядковане дане підприємство. Чим більше я прохала їх пропустити, тим більше вони чинили мені опір. Їм постійно хтось телефонував і давав на такі дії інструкції. Я почала звертатися до працівників поліції, так як їх там була дуже велика чисельність. І це були різні підрозділи. У відповідь на моє прохання я чула глумління, тому що їм теж хтось телефонував і давав на це вказівку. І тільки після того, як ми зателефонували в ДБР, прокуратуру, викликали відділ внутрішнього моніторингу - тільки тоді мені, як керівнику органу місцевого самоврядування, секретарю ради Бутенко Ж.П та двом адвокатам було дозволено увійти в коридор», - заявила сільський голова Кам’янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк.





Продовження її заяви: