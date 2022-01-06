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Кременчук, Політика

Перед будівлею поліції у Кременчуці вирує мітинг: правоохоронців звинувачують у бездіяльності (доповнюється)

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 1 493 Коментарів: 4

 

Мітинг влаштували громадяни Кременчуького району, які вважають, що в них відбирають право на меддопомогу в ЦРЛ

Сьогодні, 6 січня, перед головною адмінбудівлею поліції у Кременчуці, що на вул. 29 вересня, зібралися представники громади Кременчуцького району. Мітинг став продовженням учорашніх подій у Кременчуцькій ЦРЛ.

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Пацієнти з Кам’янопотоківської тергромади скаржаться, що не могли потрапити на прийом до лікаря. Та звинувачують поліцію в бездіяльності. Мітингувальники зайшли у будівлю - у приміщення для прийому громадян.

 

На місці працює журналіст ТЪ Тамара Зінченко. Новина доповнюється.

Нагадаємо, у влади Кременчука та влади Кременчуцького району конфлікт через приміщення Кременчуцької ЦРЛ.

Додано: 

У кожної зі сторін конфлікту своя версія подій. У заручниках ситуації опинилися пацієнти з Кременчуцького району.

Пацієнти з району заявили, що майно лікарні (яке належить району) виносять з приміщення. Вони розповідають про те, що лікарям з сільської амбулаторії не дали проводити вакцинацію. Представники тергромади Кременчуцького району учора подавали заяви до поліції – сьогодні вони прийшли поцікавитися, чи поліція дала хід цим заявам.

13.25. Сімох представників мітингувальників та пресу запросили на зустріч з начальником Кременчуцького райуправління поліції майором поліції Андрієм Власенком. Під час зустрічі мітингувальники на чолі з головою Кам'янопотоківської ОТГ Анною Самойлюк поскаржилися на те, що їхні заяви поліція проігнорувала.

- У нас по лінії 102 зафіксовано 5 звернень, письмових заяв було 7. За заявою Романа Винника (адвокат Кам'янопотоківського ЦПСМД, -ред.) внесено відомості в ЄРДР за статею 356 ККУ, і він може отримати витяг, - відповів пан Власенко.

Адвокат зазначив, що заяв від нього було дві. Андрій Власенко запропонував пану Виннику разом пройти до слідчого і подати повторну заяву.

На скаргу пані Самойлюк на те, що люди з шевронами муніціпальної варти перекрили вхід до приміщення і не впускали туди нікого - в тому числі і її - пан Власенко відповів:

- Ви краще мене знаєте, як керівник ОТГ, що вказані вище питання і спори повинні вирішуватися в судовому порядку.

Він ще раз наголосив, що заява Самойлюк долучена до кримінального провадження за статею 356 (самоуправство).

13.56. Адвокат представників громади району разом з керівником поліції пішли до слідчого. Голова Кам'янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк заявила, що учора подала заяву про напад на неї (під час подій під будівлею Кременчуцької ЦРЛ). Зараз вона пише другу заяву – по те, що її перше звернення  поліція проігнорувала. 

Пресофіцер поліції Анна Васенко пояснила, що усі заяви розглядаються і це потребує певного часу. Мітингувальники Їй дорікають тим, що перш за все поліція мала розібратися в ситуації щодо незаконної передачі лікарні місту.

 


14.15. Анна Самойлюк пише заяву про те, що невідомі особи з шевронами муніципальної варти повністю заблокували роботу Кам'янопотоківської ЦПМСД. Вони заблокували приміщення та вивели з ладу роботу центру, не допускали до роботи працівників.


 

«Коли подія набула широкого розголосу, вони запустили людей у приміщення, заблокували вихід та позбавили їх волі, таким чином впливаючи на їхній стан здоров'я. Так вони протримали людей з 8 ранку до 8 вечора. Тоді на місце за даною подією я прибула особисто. Я підійшла до входу, там стояло біля 10 людей в одязі з нашитими шевронами «Муніципальна варта Кременчуцької міської ради». Я їм представилася, пред'явила паспорт та посвідчення сільського голови і повідомила про те, що я маю безпосереднє відношення до підприємства, заблокованого ними, так як я є керівником органу місцевого самоврядування, який є засновником даного підприємства, і якому безпосередньо підпорядковане дане підприємство. Чим більше я прохала їх пропустити, тим більше вони чинили мені опір. Їм постійно хтось телефонував і давав на такі дії інструкції. Я почала звертатися до працівників поліції, так як їх там була дуже велика чисельність. І це були різні підрозділи. У відповідь на моє прохання я чула глумління, тому що їм теж хтось телефонував і давав на це вказівку. І тільки після того, як ми зателефонували в ДБР, прокуратуру, викликали відділ внутрішнього моніторингу - тільки тоді мені, як керівнику органу місцевого самоврядування, секретарю ради Бутенко Ж.П та двом адвокатам було дозволено увійти в коридор», - заявила сільський голова Кам’янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк.


Продовження її заяви:

«Ми подали багато різних заяв про порушення, а саме: заволодіння печатками, документами, бланками комунального підприємства Кам'янопотоківській ЦПМСД, самоправство, незаконне позбавлення волі, привласнення та заволодіння майном КП, погрози життю та здоров'ю, втручання в діяльність захисника, погроза насильства щодо захисника, незаконне проникнення в приміщення. Коли ми вимагали отримати копії поданих заяв, нам відмовили, їх почали ховати, пояснюючи тим, що ми не маємо права отримувати копії поданих нами заяв. З цього я роблю висновки, що копії заяв не надавалися для того, щоб їх знищити. Також я роблю висновки (маю на це право, враховуючи таку поведінку представників поліції), що на такі дії їм давалася вказівка керівництва».
Пані Самойлюк акцентувала увагу, що поліція не знайшла  підстав для внесення її заяви, поданої учора, в ЄРДР - це їй повідомили під час зустрічі з керівництвом поліції. Раніше, під час мітингу, вона заявила, що представники громади (і вона у тому числі) звернуться до суду, якщо заяви не будуть внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. І домагатимуться внесення в ЄРДР через суд. 
Анна Самойлюк,, зокрема, звинувачує у невнесенніі заяви в ЄРДР Андрія Власенка, керівника районного управління поліції. Вона заявила про «геноцид по відношенню до жителів Кам'янопотоківської громади».

«В той час, коли лютує епідемія COVID-19, люди повсякчас потребують медичної допомоги і блокування комунального ЦПМСД може призвести до масового вимирання людей, орган місцевого самоврядування Кам'янопотоківської сільської ради уповноважив мене, згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, зробити дану заяву з метою негайного розслідування вказаних злочинів - хто до них причетний і хто замовив даний злочин», - це теж із заяви Самойлюк.

 
Додамо, що мерія Кременчука має іншу версію подій. Зокрема, мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що сільського голову заздалегідь попереджали про те, що приміщення потрібне Кременчуку під відділення наркодиспансеру та психо-неврологічного диспансеру (обласні заклади закриті - і планується відкриття міських). І за цей час Кам'янопотоківська ОТГ мала можливість підшукати приміщення. Більш детально позиція мерії Кременчука - пізніше на сайті ТЪ. 
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Автор: Тамара Зінченко, Тетяна Донченко
Теги: лікарня ЦРЛ мітинг поліція
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Коментарі: 4

340
Olexander:
Сьогодні, 14:24

90-і повертаються ? 


5 1
227
GAndy:
Сьогодні, 15:22

поліціянтам ніколи. Вони тіточок з цицками розшукують і штрафують.

Так, товариші поліціянти та слідчі, така у вас репутація. Ніяка.


6 0
231
StarПёр:
Сьогодні, 15:57

мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що сільського голову заздалегідь попереджали про те, що приміщення потрібне Кременчуку під відділення наркодиспансеру та психо-неврологічного диспансеру (обласні заклади закриті - і планується відкриття міських).


Закрыть на Дрегваля чтобы открыть хрен пойми где в Каменных потоках и назвать это городским наркодиспансером? Наркаман штоле? Патрульные поймав авто с бухим рылом на Молодежном на освидетельствование 25 километров в одну сторону в Каменные потоки возить будут? А оттуда как добираться среди ночи? А пробки на мосту? В голове есть шото кроме обезьяны хлопающей в две тарелки?


2 0
340
Olexander:
Сьогодні, 16:12

"Муніципальна варта"-тітушки малецького в "законі" ?які права в тої "варти"??Як все мутно .В правовій країні ота "варта" лежала б мордою в асфальт .


0 0

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