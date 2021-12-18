Чекайте скоро у Кременчуці: штам «Омікрон» виявили в Україні

Штам «Омікрон» виявили в Україні. Міністр охорони здоров'я України повідомив про перший випадок зараження новим штамом COVID-19.
Інфікована особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні, а його контактні особи проходять додаткове обстеження.
Для зменшення ризиків інфікування COVID-19 дотримуйтеся протиепідемічних заходів та вакцинуйтеся.
Нагадаємо, що перший випадок в Європі зафіксували 26 листопада у Бельгії, а взагалі вперше його виявили 24 листопада у ПАР. Нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам.