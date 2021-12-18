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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Чекайте скоро у Кременчуці: штам «Омікрон» виявили в Україні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 093

 

Перший випадок привезли з Еміратів

Штам «Омікрон» виявили в Україні. Міністр охорони здоров'я України повідомив про перший випадок зараження новим штамом COVID-19.

Інфікована особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт із хворими на COVID-19. Наразі пацієнт перебуває на лікуванні, а його контактні особи проходять додаткове обстеження.

Для зменшення ризиків інфікування COVID-19 дотримуйтеся протиепідемічних заходів та вакцинуйтеся.

Нагадаємо, що перший випадок в Європі зафіксували 26 листопада у Бельгії, а взагалі вперше його виявили 24 листопада у ПАР. Нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус штами штам Омікрон
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