Музею АТО/ООС у Кременчуці надали статус музею при закладі освіти

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На базі ВПУ №7 у Кременчуці три роки працює музею АТО/ООС. За три роки провели 208 екскурсій для кременчужан та гостей міста з усієї України. Понад 3000 відвідувачів - від учнів до замміністрів, віком від 9 до 80 років. Керівник музею Володимир Поляков повідомив, що у цьому музеї знаходиться більше 1000 експонатів основного фонду – фронтові прапори, макети зброї, амуніція, уламки снарядів, світлини та особисті речі захисників.

- Сьогодні музей – вагома складова системи військово-патріотичного виховання не тільки училища, а й всього Кременчуцького регіону. Осередок мистецьких та меморіальних заходів патріотичного спрямування, майданчик для зустрічей ветеранів і волонтерів, громадських об’єднань тощо. Місце, де зберігається пам’ять – про тих, хто пройшов дорогами війни, тримаючи над нами небо, тих, хто так і не зміг повернутися додому, тих, хто присвятив життя волонтерству, - повідомив Володимир Поляков.

Згідно з наказом Департаменту освіти Полтавської державної обласної адміністрації від 18.11.2021 №406 «Про впорядкування мережі музеїв при закладах освіти» музей офіційно взяли на облік. Також присвоїли реєстраційний номер та надано статус музею при закладі освіти.