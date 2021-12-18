Музею АТО/ООС у Кременчуці надали статус музею при закладі освіти

На базі ВПУ №7 у Кременчуці три роки працює музею АТО/ООС. За три роки провели 208 екскурсій для кременчужан та гостей міста з усієї України. Понад 3000 відвідувачів - від учнів до замміністрів, віком від 9 до 80 років. Керівник музею Володимир Поляков повідомив, що у цьому музеї знаходиться більше 1000 експонатів основного фонду – фронтові прапори, макети зброї, амуніція, уламки снарядів, світлини та особисті речі захисників.
Згідно з наказом Департаменту освіти Полтавської державної обласної адміністрації від 18.11.2021 №406 «Про впорядкування мережі музеїв при закладах освіти» музей офіційно взяли на облік. Також присвоїли реєстраційний номер та надано статус музею при закладі освіти.