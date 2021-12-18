На сніжній трасі автобус злетів з дороги
Сьогодні, 13:32
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Інформації про постраждалих немає
18 грудня трасу Полтава-Кременчук присипало снігом. В результаті в районі Нових Санжар сталася ДТП.
Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, там занесло автобус для перевезення дітей і він з'їхав з дороги.
Інформації про постраждалих немає.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: h.kremenchug
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