На сніжній трасі автобус злетів з дороги

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18 грудня трасу Полтава-Кременчук присипало снігом. В результаті в районі Нових Санжар сталася ДТП.

Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, там занесло автобус для перевезення дітей і він з'їхав з дороги.

Інформації про постраждалих немає.