Депутати передали авто зі спільної власності Кременчуччини у власність Кам’янопотоківської сільради

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Автомобіль ВАЗ зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району передали у комунальну власність Кам’янопотоківської сільради. Рішення прийняли депутати на сесії Кременчуцької районної ради.

- Передати зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району Полтавської області в комунальну власність

Кам’янопотоківської територіальної громади в особі Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області рухоме майно – автомобіль ВАЗ 21070, д/з ВІ 0309 АЕ; 2005 року випуску, VIN Y6L2107005L021456 (згідно додатка 1), що знаходиться на балансі Кременчуцької районної ради Полтавської області, - йдеться у проєкті рішення.