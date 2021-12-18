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Депутати передали авто зі спільної власності Кременчуччини у власність Кам’янопотоківської сільради

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 73

 

Рішення затвердили депутати на сесії Кременчуцької районної ради

Автомобіль ВАЗ зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району передали у комунальну власність Кам’янопотоківської сільради. Рішення прийняли депутати на сесії Кременчуцької районної ради.

- Передати зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району Полтавської області в комунальну власність
Кам’янопотоківської територіальної громади в особі Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області рухоме майно – автомобіль ВАЗ 21070, д/з ВІ 0309 АЕ; 2005 року випуску, VIN Y6L2107005L021456 (згідно додатка 1), що знаходиться на балансі Кременчуцької районної ради Полтавської області, - йдеться у проєкті рішення. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Кременчуцька районна рада сесія автомобіль
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