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Надзвичайні новини

У Кременчуці з підвалу врятували чоловіка, який не міг рухатися

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 259

 

Його передали медикам

17 грудня о 11.10 від чергового патрульної поліції до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в підвалі будинку кварталу 304 знаходиться чоловік, який потребує медичної допомоги та не може самостійно рухатись. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомоги медичних нош перенесли чоловіка з важкодоступного місця до карети швидкої допомоги.

Для надання допомоги залучалися 4 чоловіки особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рятувальники
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