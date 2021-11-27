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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Новий штам коронавірусу «Омікрон» вчора вперше зафіксували у Європі

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 60

 

Нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу, який вперше виявили в ПАР декілька днів тому, відповідно до назви 15-ї літери грецького алфавіту – «Омікрон».

«ВООЗ визначила штам B.1.1.529 як «варіант, що викликає занепокоєння», він названий «Омікрон», – йдеться у повідомленні міжнародної організації, опублікованому у п'ятницю, 26 листопада.

У ньому зазначається, що цей штам має «велику кількість мутацій, деякі з яких викликають стурбованість». У ВООЗ зазначили, що нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам коронавірусу. Згідно з даними організації, вперше штам B.1.1.529 виявили у ПАР 24 листопада 2021 року.

За даними бельгійських науковців, перший випадок захворювання цим штамом 26 листопада вперше був виявлений у Європі.

«Ми маємо перший підтверджений випадок цього варіанту у людини, яка повернулася з-за кордону 22 листопада, отримала позитивний результат тесту і не була вакцинована», – сказав міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке.

Про перший випадок повідомив і бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст, чия лабораторія співпрацює з бельгійським інститутом громадського здоров'я Сенсано. За словами Ван Ранста, новий варіант був знайдений у туриста, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус штами штам Омікрон
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