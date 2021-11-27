Новий штам коронавірусу «Омікрон» вчора вперше зафіксували у Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу, який вперше виявили в ПАР декілька днів тому, відповідно до назви 15-ї літери грецького алфавіту – «Омікрон».
У ньому зазначається, що цей штам має «велику кількість мутацій, деякі з яких викликають стурбованість». У ВООЗ зазначили, що нинішні ПЛР тести дозволяють виявляти цей штам коронавірусу. Згідно з даними організації, вперше штам B.1.1.529 виявили у ПАР 24 листопада 2021 року.
За даними бельгійських науковців, перший випадок захворювання цим штамом 26 листопада вперше був виявлений у Європі.
Про перший випадок повідомив і бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст, чия лабораторія співпрацює з бельгійським інститутом громадського здоров'я Сенсано. За словами Ван Ранста, новий варіант був знайдений у туриста, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада.