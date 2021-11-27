Поліцейський, жінка і квітковий будиночок: що новенького почитати кременчужанам

Лоран Гунель «Я обіцяю тобі волю» Життя Сибіль Ширдон почало руйнуватися наче картковий будиночок. Начальник поставив перед фактом: лише десять днів, щоб зберегти робоче місце, інакше – звільнення. Того ж вечора її чоловік сказав, щ їхні стосунки вичерпали себе. Вона була немов затиснута в лещатах болю, страху та відчаю. Сибіль не залишилось нічого іншого, як звернутися до одного із членів загадкового братства таємного ордену. Кажуть, він успадкував знання предків про функціонування людської психіки й здатен змінювати життя. Заманлива перспектива? Сибіль вирішує ризикнути. Та чи стане їй сил розірвати всі кайдани, віднайти себе й схопити за крила мрію – бути собою.