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Поліцейський, жінка і квітковий будиночок: що новенького почитати кременчужанам

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 240

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
 

Лоран Гунель «Я обіцяю тобі волю»

Життя Сибіль Ширдон почало руйнуватися наче картковий будиночок. Начальник поставив перед фактом: лише десять днів, щоб зберегти робоче місце, інакше – звільнення. Того ж вечора її чоловік сказав, щ їхні стосунки вичерпали себе. Вона була немов затиснута в лещатах болю, страху та відчаю. Сибіль не залишилось нічого іншого, як звернутися до одного із членів загадкового братства таємного ордену. Кажуть, він успадкував знання предків про функціонування людської психіки й здатен змінювати життя. Заманлива перспектива? Сибіль вирішує ризикнути. Та чи стане їй сил розірвати всі кайдани, віднайти себе й схопити за крила мрію – бути собою.

Василь Добрянський «Трибунал апостолів»

Капітана поліції у відставці Клима Жеграя розшукує керівник розвідки гетьмана Скоропадського, щоб передати доручення. Клим повинен знайти вбивцю паламаря Гната Березовця, викрити злочинців, які шукають коштовності в будинку графині Марії Браницької, і з’ясувати, хто ховається за таємничою організацією «Трибунал апостолів». У Білу Церкву слідчий прибуває під прикриттям – як страховий агент, де його і запрошують на закрите засідання чоловічого клубу «Історія і чин». Йому пропонують викрасти коштовну брошку з маєтку Браницьких, виготовлену спеціально для Наполеона. Отже, наживка спрацювала…		  
 

Олена Печорна «У затінку земної жінки»

Ще місяць тому Жанна працювала журналісткою в столичному глянцевому журналі. Та через фінансові труднощі вони з чоловіком вимушені були переїхати у село, до Максимових батьків, але Жанна там почувається там чужинкою. Раптова пропозиція роботи спрямовує її в невелике село Горбове. У роки Першої світової війни, Франциска закохалася в українського полоненого Захара і згодом вирушила разом з ним до чужого краю. Як виявилося,назустріч пеклу Другої світової та нелюдським випробуванням. А одного дня ця чужинка «німка», стала спасителькою та берегинею села…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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