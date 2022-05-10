На Полтавщині попрощались із дев’ятьма захисниками, що загинули на Запоріжжі

10 травня біля Свято-Успенського собору Полтави прощалися з військовими, які загинули 6 травня, відбиваючи атаки рашистів при спробі росіян захопити Малинівку Запорізької області. Полтавці прийшли віддати останню шану Захисникам України:
Солдат Дерій Олександр Вікторович загинув 6 травня. Йому було 29 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.
Старший солдат Горенко Євгеній Сергійович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі.
Солдат Шинкаренко Олександр Олександрович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі.
Солдат Луговий Микита Сергійович загинув 6 травня. У травні йому мало б виповнитися 19 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.
Старший солдат Цуканов Євген Васильович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.
Солдат Коротченко Сергій Валентинович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Захисника поховають у селі Діброва Диканської громади.
Солдат Рябич Дмитро Миколайович загинув 6 травня. Йому було 35 років. Захисника поховають у селі Куторжиха Хорольської громади.
Солдат Гагула Юрій Вікторович загинув 6 травня. Йому було 44 роки. Захисника поховають у місті Хорол.
Старший солдат Баль Олексій Володимирович загинув 16 березня на Запоріжжі під час обстрілу Градів. Йому було 44 роки. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.
За матеріалами Новини Полтавщини
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер