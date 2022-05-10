На Полтавщині попрощались із дев’ятьма захисниками, що загинули на Запоріжжі

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 209

10 травня біля Свято-Успенського собору Полтави прощалися з військовими, які загинули 6 травня, відбиваючи атаки рашистів при спробі росіян захопити Малинівку Запорізької області. Полтавці прийшли віддати останню шану Захисникам України:

Солдат Дерій Олександр Вікторович загинув 6 травня. Йому було 29 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

Старший солдат Горенко Євгеній Сергійович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі.

Солдат Шинкаренко Олександр Олександрович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі.

Солдат Луговий Микита Сергійович загинув 6 травня. У травні йому мало б виповнитися 19 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

Старший солдат Цуканов Євген Васильович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

Солдат Коротченко Сергій Валентинович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Захисника поховають у селі Діброва Диканської громади.

Солдат Рябич Дмитро Миколайович загинув 6 травня. Йому було 35 років. Захисника поховають у селі Куторжиха Хорольської громади.

Солдат Гагула Юрій Вікторович загинув 6 травня. Йому було 44 роки. Захисника поховають у місті Хорол.

Старший солдат Баль Олексій Володимирович загинув 16 березня на Запоріжжі під час обстрілу Градів. Йому було 44 роки. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

За матеріалами Новини Полтавщини