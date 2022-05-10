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Полтавщина, Воины света

На Полтавщині попрощались із дев’ятьма захисниками, що загинули на Запоріжжі

Сьогодні, 13:46 Переглядів: 209

 Вони загинули 6 травня. Вічна пам'ять Героям

10 травня  біля Свято-Успенського собору Полтави прощалися з військовими, які загинули 6 травня, відбиваючи атаки рашистів при спробі росіян захопити Малинівку Запорізької області. Полтавці прийшли віддати останню шану Захисникам України:

 

Солдат Дерій Олександр Вікторович загинув 6 травня. Йому було 29 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

Старший солдат Горенко Євгеній Сергійович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі.

Солдат Шинкаренко Олександр Олександрович загинув 6 травня. Йому було 30 років. Захисника поховають на Затуринському кладовищі. 

Солдат Луговий Микита Сергійович загинув 6 травня. У травні йому мало б виповнитися 19 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі. 

Старший солдат Цуканов Євген Васильович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

Солдат Коротченко Сергій Валентинович загинув 6 травня. Йому було 25 років. Захисника поховають у селі Діброва Диканської громади.

Солдат Рябич Дмитро Миколайович загинув 6 травня. Йому було 35 років. Захисника поховають у селі Куторжиха Хорольської громади.

Солдат Гагула Юрій Вікторович загинув 6 травня. Йому було 44 роки. Захисника поховають у місті Хорол.

Старший солдат Баль Олексій Володимирович загинув 16 березня на Запоріжжі під час обстрілу Градів. Йому було 44 роки. Поховають захисника на Затуринському кладовищі.

За матеріалами Новини Полтавщини

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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Новини Полтавщини

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Теги: війна захисники
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