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Кременчук, Бізнес/Робота

Кременчужани цікавляться перспективами встановлення автономного опалення

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 1 135

 У Кременчуцькій РВА вважають, що варто починати цю роботу - з обговорення з експертами

Кременчужани цікавляться можливістю встановлення автономного опалення у квартирах, яке нині у Кременчуці заборонено. Про це сьогодня йшла мова на брифінгу з начальником Кременчуцької військової адміністрації з Олегом Лєдніком. 

Таке питання виникає у зв'язку із зруйнуванням Кременчуцької ТЕЦ, у яку російські окупанти  влучили з ракет 24 квітня 

За словами  Лєдніка, рішення про можливість встановлення мають приймати у громадах, у меріях, з урахуванням думки фахівців, експертів, адже є певні будівельні норми. Втім, є турбовані котли, які дозволяють робити викиди одразу на вулицю. 

«Це мають обговорювати фахівці. Але таку роботу треба починати, тобто обговорювати це питання експертами», - сказав Олег Лєднік. 

Він також зазначив, що письмових звернень до РВА щодо цього питання поки не було, але люди цікавляться можливістю  встановлення індивідуального опалення. 

Нагадаємо, на відновлення Кременчуцької ТЕЦ мають намір залучити  кошти з обласного, державного бюджету та міжнародних партнерів. Попередня сума витрат -  800 млн гривень.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: автономне опалення Кременчуцька ТЕЦ
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