Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу

Зараз такий час, що кожен підприємець просто мусить переглянути та оптимізувати свої витрати. Смарт Каса порахувала, скільки можна зекономити на оренді касового обладнання та сервісній підтримці терміналів і РРО. Розрахунки в статті.

Про економію уявну та справжню

На перший погляд може здатися, що економія ― це відмова від будь-якого оновлення обладнання, принаймні до перемоги. Проте саме такий хибний підхід може призвести до протилежного результату, тобто до збільшення витрат.

У Смарт Каси наразі 10 000 клієнтів. Ми провели опитування серед них та отримали дані, скільки люди витрачали раніше на підтримку касового обслуговування, тобто до їхнього переходу на Смарт Касу. Виявилося, що це виливалося їм в неабияку копієчку.

Дивіться самі.

Витрати на касове обслуговування до придбання Смарт Каси

Обладнання/ПЗ грн/міс грн/рік Банківський термінал, оренда 400 4 800 РРО, оренда 300 3 600 Касове ПЗ від 500 від 6000 Всього 1 200 14 400 За 3 роки 43 200

Суми, які ви бачите в таблиці, підприємці просто викидали на вітер. Покористувалися, скажімо, 3 роки, ― і 43 200 грн з кишені витекли, як пісок крізь пальці. Обладнання від того у власності не з’явилося, воно як було чужим, так і лишилося.

Але й на цьому витрати не закінчуються. Слід розуміти, що в таблиці немає повного комплексу обладнання, яке зазвичай потрібне в магазинах. Все, що може бути необхідне підприємцю, ми вмістили в Смарт Касу. Порахували, скільки приблизно таке обладнання коштує, якщо купувати його окремо. Вийшло ще 30 000 грн. Позитив у тому, що це ― разові витрати, і підприємець в результаті стає власником цього обладнання, а не лишається ні з чим, як у випадку з орендою.

Отже, загальна сума витрат за 3 роки складає приблизно 73 200 грн.

Тепер погляньмо, як змінилася ситуація з витратами у підприємців, що придбали Смарт Касу.

Витрати на касове обслуговування після придбання Смарт Каси

Обладнання/ПЗ грн/міс грн/рік Банківський термінал, оренда 0,00 0,00 РРО, оренда 0,00 0,00 Касове ПЗ 0,00 0,00 Всього 0,00 0,00 За 3 роки 0,00 0,00

Витрати на придбання Смарт Каси – 15 900 грн.

Витрати на додаткове касове обладнання – 0,00 грн. Просто тому, що Смарт Каса містить в собі всі функції, які раніше покладалися на додаткове обладнання.

Отже, за умови переходу підприємця на Смарт Касу, загальна сума витрат за 3 роки складає 15 900 грн.

73 200 і 15 900 грн. Це саме та ситуація, коли цифри красномовніші за слова.

Думайте та приймайте правильні рішення.

Чому Смарт Каса – те що треба підприємцям зараз і надалі

Апарат мобільний, компактний, створений за принципом все в одному та дуже простий у користуванні. А головне – не ламається та не потребує приїзду майстра. Якщо виникли якісь питання щодо роботи апарата, питання вирішуються дистанційно за кілька хвилин завдяки одному дзвінку.

Ось лише кілька ключових переваг, які оцінили наші користувачі:

Портативність найвищого рівня. Смарт Каса працює в приміщеннях, на виїзді, онлайн та офлайн.

Підтримує Wi-Fi. Навіть якщо на вашій торговельній точці виникли проблеми з інтернетом, можна скористатися мобільним інтернетом покупця. Він просто роздасть вам свій інтернет, а ви приймете його через Wi-Fi і проведете оплату з картки чи смарт-годинника, якщо це треба.

Автоматичне відправлення звітів у податкову.

Продавців не потрібно навчати додатково. Якщо ваш працівник вміє користуватися смартфоном, він легко справиться зі Смарт Касою.

Пакет послуг «Консьєрж-сервіс»: що це таке й чому він зручний

Якщо мова про те, чи працюватиме Смарт Каса без цієї послуги, то відповідь однозначна ― так, апарат буде працювати безвідмовно. Цей пакет позбавить вас, підприємця, необхідності надавати вашим касирам рекомендації щодо налаштувань та користування. Наші спеціалісти консультуватимуть їх та перевірять трансакції, якщо виникне потреба.

Пакет послуг «Консьєрж-сервіс» ― це насамперед ваш комфорт та приємне відчуття впевненості, адже у ваших касирів на зв’язку завжди буде спеціаліст, готовий все пояснити та допомогти справитися з будь-якою ситуацією.

Смарт Каса вірить у нашу перемогу

Ми сміливо дивимося вперед і будуємо плани на майбутнє разом із українським бізнесом. Щоб підтримати підприємців, запровадили програму придбання Смарт Каси на виплат.

А частину грошей із кожної покупки перераховуємо на ССО ЗСУ.

Щодо умов придбання Смарт-Каси звертайтеся за номером: 0800-312-371.

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