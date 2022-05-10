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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині працевлаштувались 215 медиків з числа переселенців

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 248

 Область готова й надалі приймати на роботу медиків з числа вимушених переселенців

У лікарняних закладах Полтавської області працевлаштувались 215 працівників медичної сфери, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

Це - 98 лікарів і 117 медсестер, медбратів та інших фахівців.

Він зазначив, що Полтавщина й надалі готова приймати медиків, адже потужна  медична сфера області завжди готова прийняти висококваліфіковані кадри з інших регіонів.

Раніше повідомлялось, що у  лікарні «Кременчуцька» почали працювати фахівці, яких раніше не було: це  травматолог, який оперує суглоби, а також хірург-уролог. Обидва лікарі - з числа переселенців.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: медицина переселенці працевлаштування
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