На Полтавщині працевлаштувались 215 медиків з числа переселенців

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 248

У лікарняних закладах Полтавської області працевлаштувались 215 працівників медичної сфери, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Це - 98 лікарів і 117 медсестер, медбратів та інших фахівців.

Він зазначив, що Полтавщина й надалі готова приймати медиків, адже потужна медична сфера області завжди готова прийняти висококваліфіковані кадри з інших регіонів.

Раніше повідомлялось, що у лікарні «Кременчуцька» почали працювати фахівці, яких раніше не було: це травматолог, який оперує суглоби, а також хірург-уролог. Обидва лікарі - з числа переселенців.