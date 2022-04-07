У лікарні «Кременчуцькій» з’явилися фахівці, яких не було раніше – там працюють переселенці

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 925

У лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька» прийняли на роботу переселенців, серед них травматолог, два нейрохірурги, уролог, лікар УЗД. Вони вже працюють у Кременчуці за сумісництвом кілька тижнів.

Зауважмо, що раніше операції на суглобах у нашому місті виконував лише травматолог Микола Кислий, який приїздив до лікарні «Правобережна» з Полтави, тепер такий спеціаліст є у Кременчуці. Також у медзакладі з’явився хірург-уролог.

- Урологи у нас були і є, але вони надавали поліклінічну, амбулаторну допомогу пацієнтам або проводили якісь незначні операції. Але сьогодні ми ввели посаду лікаря-уролога хірургічного відділення для того, щоб проводити оперативні втручання пацієнтам, - розповідає директорка лікарні Оксана Корлякова.

Ось, наприклад, Володимир (вище на фото) – переселенець з Харкова. Він – лікар ультразвукової діагностики і працює на портативному японському апараті Hitachi у медзакладі.

Нагадаємо, Оксана Корлякова поінформувала, яких спеціалістів лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» потребує понад усе.