PRP-терапія, стовбурові клітини та ендопротезування: як у «Придніпровській» лікують суглоби

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 287

Лікар-травматолог Микола Кислий розповів, що у разі хрускоту у колінах варто звернутися до лікаря

У вас є хрускіт у колінах? Так він же є у всіх, скажете ви. Але, як виявилося, це вже перший «дзвіночок», що треба відвідати лікаря. Про це «Телеграфу» розповів Микола Кислий, лікар вищої категорії, травматолог при хірургічному відділенні лікарні «Придніпровська». Також він роз’яснив, які є сучасні методи лікування деформуючих артрозів і чому люди після ендопротезування можуть жити повноцінним життям.

Микола Кислий

Захворювання суглобів омолоджуються

Які найпоширеніші проблеми з суглобами, з якими до вас звертаються люди?

Деформуючі артрози. Людей, які страждають на дане захворювання, багато. І як показала практика, з кожним роком це захворювання омолоджується, люди доволі молодого віку уже мають проблеми. Найосновніше у цій ситуації – своєчасне звернення за медичною допомогою до спеціалістів, лікарів-ортопедів, щоб можна було вчасно виявити ці патології і правильно пролікувати, щоб не допустити тяжких уражень, які призводять до великих деформацій і потребують потім заміни суглобів.

У якому віці люди у зоні ризику і чому саме?

У зоні ризику люди знаходяться десь приблизно після 40 років. У цей час починає зношуватися суглобовий хрящ, люди частіше стають тучними, з підвищеною вагою, малорухомим способом життя. Як правило, це призводить до незворотніх уражень суглобів, які вже не можна буде потім виправити.

Багато ж молодих людей мають ураження суглобів, якщо була якась травма або є вроджені вади розвитку. У подальшому вони можуть призвести до руйнування суглобів.

Що суглоби більше люблять – коли їм дають навантаження, фізичні вправи чи, навпаки, бути у спокої?

Суглоби люблять навантаження, рухи їм потрібні. Чим розвиненіші зв'язки, суглобова капсула, м'язи, які оточують суглоб, тим суглоб працює краще і функціонує довше. Також треба підтримувати вагу і нормальне харчуватися. Вести здоровий спосіб життя, щоб уникнули розладів з боку ендокринної системи та підвищеної маси тіла – бо ці фактори дуже негативно впливають.

А які суглоби у людей вражаються частіше всього?

Найчастіше вражаються колінні та кульшові суглоби, на них йде найбільше навантаження. Їх замінюють частіше всього.

За яких симптомів вже варто йти до лікаря?

Мінімальні симптоми – це або хрускіт у суглобах, або біль при навантаженні чи навіть у спокої. Вони вже мають бути показаннями для звернення до лікаря. Чим раніше ми зможемо виявити причину і саме захворювання, тим раніше зможемо провести профілактику і призначити лікування.

На ранніх стадіях хворобу можна вилікувати

Як лікують хворобу на ранніх стадіях хвороби?

Є методи лікування такі як PRP-терапія та стовбурові клітини.

PRP-терапія – це один з методів клітинної терапії, коли беруть кров з вени, із крові готується плазма, збагачена тромбоцитами, і вона вводиться в суглоб. Це дає можливість покращити харчування суглоба, його кровопостачання, знімає запалення і частково регенерує хрящову тканину.

Ще кращим методом є стовбурові клітини. Є кілька способів забору: або жир з передньої черевної стінки, або червоний кістковий мозок зі здухвинної чи великогомілкової кістки. Забирають кісткові червоні тільця, і з них готують молоді недиференційовані клітини, які вводяться у порожнину суглоба і регенерують хрящову тканину.

Це основні два методи. Є ще гіалуронова кислота, яка є замінником суглобової рідини. Вона трохи згладжує нерівності у суглобі, але це не метод лікування, а підтримуюча терапія, яка трішки зменшує тертя у суглобі.

Скільки триває курс лікування цими методами?

Стовбурові клітини – це одноразова процедура, мікрооперація, її може вистачити для виліковування патології, якщо вона не дуже запущена і виявляється у молодому віці.

PRP-терапію проводять раз у пів року курсами по 5 ін'єкцій. Це треба робити як мінімум декілька разів.

Реабілітації після цих методів лікування немає ніякої. Хворий абсолютно працездатний, може ходити, продовжувати звичайний образ життя. Чим раніше виявиться патологія, проведуться ці процедури, тим вони матимуть більший ефект.

Якщо у пацієнта є електронне направлення, PRP-терапія безкоштовна, якщо ні – ціна за процедуру стартує від 200 грн. За лікування стовбуровими клітинами треба буде заплатити 10-15 тисяч грн.

Роблять блокади, коли болить суглоб. Наскільки це дієво?

Блокади – це вже пережиток минулого. Під час блокад у суглоб вводять гормональні препарати. На сьогодні вже доведено, що гормональні препарати самі руйнують суглобовий хрящ, викликають остеопороз і мають багато побічних ефектів (підвищення тиску, рівню цукру в організмі). Лікувальні блокади є, але вони проводяться в екстремальних випадках, коли треба хворому допомогти моментально. Їх роблять одноразово, це не може бути системою і постійно повторюватися. Один раз можна зробити блокаду по показаннях, але це не є лікувальним ефектом.

Чи правда, що суглоби у всіх хрустять, навіть у молодих?

Не в усіх. Хрустять у тих, у кого є дисплазія – вроджене неправильне розташування суглобових поверхонь. І це призводить до підвищеного тертя, хруст виникає, і потім – стирання суглобового хряща і його пошкодження.

Операція дозволяє вести повноцінне життя

У яких випадках призначають операцію по заміні суглоба? Що є показанням до неї?

Якщо консервативні методи лікування не можуть повністю дати хворому вести звичайний спосіб життя, тоді призначається оперативне лікування.

Це хворі, які зовсім не можуть ходити, яких турбує біль і у спокої, і при рухах. Після операції вони повністю стають як молодими людьми і нічого не відчувають, мають повний об'єм рухів, абсолютне нормальне ефективне життя.

Скільки триває операція ендопротезування?

Операція заміни суглоба триває близько години, час залежить від маси тіла хворого. Для штучного суглоба використовуються різні сплави металів, як правило, на основі титану, які інертні для людського організму. Тобто вони не будуть відторгатися, будуть приживатися і нормально функціонувати все подальше життя в організмі людини.

Якщо людині замінили суглоб, вона з ним буде жити до кінця життя?

У принципі, так. Але є умовні строки, скільки функціонує протез, вони залежать від багатьох факторів. Суглоби можуть нормально функціонувати й 20, й 30, й 40 років при правильній експлуатації.

Буває таке, що людині провели операцію, і треба повторно замінювати суглоб?

Повторні операції бувають після заміни суглобів, це не секрет. Це залежить від неправильної реабілітації хворого (тобто неправильної поведінки в післяопераційний період) або від індивідуальних властивостей організму. Наприклад, наявність інфекцій, виражений остеопороз, який є зараз у багатьох людей у зв’язку з нашою екологією, харчуванням, особистими ендокринними розладами (особливо у жінок частіше за все). Коли виникає нестабільність у суглобі або інфекційні ускладнення, це як правило через якісь властивості організму.

Скільки триває реабілітація?

Близько місяця хворі ходять на милицях для того, щоб пройшла інтеграція кісткової тканини з матеріалом, яким покривається штучний суглоб, тобто проростання кістковими балками поверхні протезу. І потім протягом декількох тижнів треба розробляти суглоб – досягати повного об’єму рухів (від 1,5 до 3 місяців, у кожного індивідуально).

На ногу можна наступати з першого дня після операції, але навантаження має бути дозованим. А через місяць можна вже давати повне навантаження.

Чи потрібно пацієнту щось приймати після операції?

Для профілактики хворі отримують антибіотики деякий час. Але останнім часом кількість і тривалість вживання антибіотиків зменшується, тому що операція вважається стерильною. Ці призначення чисто профілактичні.

Є такий вираз, що краще хворий суглоб, але свій, ніж штучний. Це правда?

Це хибне уявлення. Тому що є люди, які не ведуть нормальний спосіб життя, вони кожен день приймають знеболюючі препарати, які шкідливі для організму. Їх можна вживати 2-3 дні, а хворі живуть на них роками, отруюючи свій організм. А можна було б поміняти суглоб, і хворий був би здоровим, не відчував болю, мав повний обсяг рухів і жив би нормальним життям. Тобто є стадії, які ще можна лікувати, а є стадії, які лікувати вже не має сенсу, і ні до чого хорошого це не призведе.

Протипоказання проти операції є?

Звичайно, різні розлади організму. Перед тим, як хворий йде на операцію по заміні суглоба, він проходить повне обстеження. На основі цього анестезіолог вирішує, чи можливо провести операцію. Якщо хворий на даний момент не готовий, йому проводять підготовку. Є хворі, яким не можна ці операції робити взагалі: якщо є тяжкі ураження серцево-судинної системи, тромбози вен ніг.

Вартість операції по заміні суглоба для пацієнта може бути різною у залежності від матеріалів, які будуть використовуватися у протезі: сам штучний суглоб коштує від 30 до 80 тисяч грн;

імплант (у випадку якщо пошкоджена зв’язка, він її замінить) – від 3-4 до 15 тисяч грн. НСЗУ не покриває вартість протезу. За нього пацієнт розраховується безпосередньо з компанією-постачальником, яка продає ці товари.

Що треба вживати, щоб зміцнити свої суглоби?

Раніше вважалося, що хондропротектори мають властивість відновлювати суглоб, але на сьогодні вже доведено, що цінність хондропротекторів абсолютно зникла. Тому що суглобовий хрящ не має кровоносних судин, і всі препарати, які люди приймають, не потрапляють до місця призначення. Тому від цих препаратів ортопеди-травматологи вже відмовляються, в усьому світі їх ніхто не призначає. Ревматологи призначають, бо коли уражуються всі суглоби, ревматологу треба якось рятували людину.

Що порадите людям, щоб не потрапити на операційний стіл? Як доглядати за суглобами?

Перш за все, своєчасне звернення до лікарів при виникненні мінімальних симптомів з боку опорно-рухового апарату, щоб правильно скерувати спосіб життя, мають бути постійний нагляд та проведення обстежень.