Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 0

Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету на швидкості широкосмугового доступу

5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку (USAID). - Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки, - цитує USAID CNN.

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