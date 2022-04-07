Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink

Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету на швидкості широкосмугового доступу
5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
- Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України.
Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки, - цитує USAID CNN.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер