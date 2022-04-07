У Мелітополі самопроголошена влада мародерствує за підтримки російських солдатів

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 216

У Мелітополі самопроголошена влада мародерствує під силовою підтримкою російських солдатів.

Про це в ефірі національного марафону заявив Міський голова Мелітополя, Іван Федоров

- Самопроголошена влада під силовою підтримкою російських солдатів мародерить, спочатку вони приходили до бізнесменів Мелітополя, заходили в їх квартири, забирали все цінне, і вони не нехтували нічим, починаючи від телевізорів, закінчуючи прикрасами. Зараз вони ходять по квартирах, з яких люди повиїжджали і також їх грабують, займаються мародерством, - сказав він.

Також Федоров повідомив, що окупанти крадуть техніку сільського призначення.



- Вони крадуть сільхозтехніку, яка має збирати врожай, обробляти землю, це в них найактуальніше. Та техніка, яку вони тягнуть з Запорізької області, з Мелітополя, вона не доступна для придбання на російській території. Друге, вони хочуть зробити так, шоб не було посівної кампанії, - сказав міський голова.

Він повідомив, що посівна в Мелітополі і в Запорізькій області під загрозою і з інших причин.

- Велика кількість полів замінована, потрібна велика кількість палива, дизельного палива, сьогодні його немає на окупованій території. Головне, фермери не розуміють для кого вони це роблять, в них немає гарантій, зможуть вони зібрати врожай, чи ні, у всіх є побоювання, що окупанти приїдуть зберуть врожай, а фермера залишаться ні з чим, - розповів Федоров.

Міський голова також припустив, що чоловіків на окупованих територіях будуть змушувати воювати на боці військ РФ.