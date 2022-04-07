Як кременчужанам та переселенцям не потрапити у трудове рабство

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 565

Інформація від заступниці начальника відділу управління Держпраці у Полтавській області Людмили Рогозіної

Не погоджуйся на роботу, якщо: на вас давлять і вимагають дати згоду негайно (бажаючих багато, чекати не будемо);

вам пропонують працювати нелегально (не треба платити податки, тому зарплатня більша);

не повідомляють назву або ім’я роботодавця та його реквізити (яке це має значення);

вимагають віддати паспорт або інші документи (це треба для одержання дозволу, оформлення договору і т.д.);

вимагають плату за працевлаштування (я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений/впевнена, що ви не передумаєте);

не надають інформації, яку роботу треба виконувати (яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетеся тощо);

пропонують явно завищену заробітну плату (це ексклюзивна пропозиція, тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і т.д.) тощо.

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