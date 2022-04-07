Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Робота, Україна, Світ

Як кременчужанам та переселенцям не потрапити у трудове рабство

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 565

Інформація від заступниці начальника відділу управління Держпраці у Полтавській області Людмили Рогозіної

Не погоджуйся на роботу, якщо:

  • на вас давлять і вимагають дати згоду негайно (бажаючих багато, чекати не будемо);
  • вам пропонують працювати нелегально (не треба платити податки, тому зарплатня більша);
  • не повідомляють назву або ім’я роботодавця та його реквізити (яке це має значення);
  • вимагають віддати паспорт або інші документи (це треба для одержання дозволу, оформлення договору і т.д.);
  • вимагають плату за працевлаштування (я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений/впевнена, що ви не передумаєте);
  • не надають інформації, яку роботу треба виконувати (яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетеся тощо);
  • пропонують явно завищену заробітну плату (це ексклюзивна пропозиція, тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і т.д.) тощо.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота трудоустройство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх