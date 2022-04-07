Як кременчужанам та переселенцям не потрапити у трудове рабство
Сьогодні, 07:03
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Інформація від заступниці начальника відділу управління Держпраці у Полтавській області Людмили Рогозіної
Не погоджуйся на роботу, якщо:
- на вас давлять і вимагають дати згоду негайно (бажаючих багато, чекати не будемо);
- вам пропонують працювати нелегально (не треба платити податки, тому зарплатня більша);
- не повідомляють назву або ім’я роботодавця та його реквізити (яке це має значення);
- вимагають віддати паспорт або інші документи (це треба для одержання дозволу, оформлення договору і т.д.);
- вимагають плату за працевлаштування (я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений/впевнена, що ви не передумаєте);
- не надають інформації, яку роботу треба виконувати (яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетеся тощо);
- пропонують явно завищену заробітну плату (це ексклюзивна пропозиція, тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і т.д.) тощо.
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