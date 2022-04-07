ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів

Операція була кроком на випередження
Федеральне бюро розслідувань США отримало контроль до тисяч маршрутизаторів і брандмауерів російських хакерів, пише Reuters.
Операція була кроком на випередження, щоб зупинити російських хакерів у мобілізації зламаних пристроїв у «ботнеті», які можуть атакувати інші сервери шкідливим трафіком.
«Ботнет» контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії відкрито приписували наприкінці лютого Sandworm – одній із хакерських команд російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували у здійсненні кібератак.
Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що працівники ФБР за рішенням суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе програмне забезпечення та переналаштувати пристрої.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер