ФБР знищило мережеву інфраструктуру російських хакерів

Сьогодні, 06:29 Переглядів: 24

Операція була кроком на випередження

Федеральне бюро розслідувань США отримало контроль до тисяч маршрутизаторів і брандмауерів російських хакерів, пише Reuters.

Операція була кроком на випередження, щоб зупинити російських хакерів у мобілізації зламаних пристроїв у «ботнеті», які можуть атакувати інші сервери шкідливим трафіком.

«Ботнет» контролювався за допомогою шкідливого програмного забезпечення під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США та Великобританії відкрито приписували наприкінці лютого Sandworm – одній із хакерських команд російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували у здійсненні кібератак.

Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що працівники ФБР за рішенням суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе програмне забезпечення та переналаштувати пристрої.

- Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, якими користуються тисячі компаній для безпеки мережі по всьому світу. Ми зачинили двері, через які росіяни проникали до них, — сказав Рей.