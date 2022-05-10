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Кременчук, Спорт, Полтавщина

Полтавські спортсмени на Дефлімпіаді здобули чергові нагороди

Сьогодні, 14:59 Переглядів: 134

 Дефлімпійці здобули бронзові та срібні медалі

Полтавські тенісисти здобули чергові перемоги національної збірної України на дефлімпійських іграх, що нині тривають у Бразилії. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, вчора тенісисти завершили змагання у парному чоловічому заліку.

Так, полтавець Антон Велієв і Григорій Кузьменко з Івано-Франківської області посіли 2 місце. Полтавці Геннадій Закладний і Максим Овчаренко взяли «бронзу».

Нагадаємо, у бразильському місті Кашиас-ду-Сул тривають ХXIV літні Дефлімпійські Ігри. У складі збірної України на Дефлімпіаду поїхали 24 спортсмени з Полтавщини, які представлятимуть область у трьох видах спорту – футболі, карате та настільному тенісі.

Днями «золоту» нагороду з карате завоював кременчужанин Євген Непорада.

Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади

 

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: Дефлімпійські ігри
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