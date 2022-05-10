Полтавські спортсмени на Дефлімпіаді здобули чергові нагороди

Дефлімпійці здобули бронзові та срібні медалі
Полтавські тенісисти здобули чергові перемоги національної збірної України на дефлімпійських іграх, що нині тривають у Бразилії. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, вчора тенісисти завершили змагання у парному чоловічому заліку.
Так, полтавець Антон Велієв і Григорій Кузьменко з Івано-Франківської області посіли 2 місце. Полтавці Геннадій Закладний і Максим Овчаренко взяли «бронзу».
Нагадаємо, у бразильському місті Кашиас-ду-Сул тривають ХXIV літні Дефлімпійські Ігри. У складі збірної України на Дефлімпіаду поїхали 24 спортсмени з Полтавщини, які представлятимуть область у трьох видах спорту – футболі, карате та настільному тенісі.
Днями «золоту» нагороду з карате завоював кременчужанин Євген Непорада.
Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер