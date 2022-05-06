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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчужанин Євген Непорада на Дефлімпіаді завоював «золото»

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 145

 

Вітаємо нашого спортсмена

У бразильському місті Кашиас-ду-Сул тривають ХXIV літні Дефлімпійські Ігри. У складі збірної України на Дефлімпіаду поїхали 24 спортсмени з Полтавщини, які представлятимуть область у трьох видах спорту – футболі, карате та настільному тенісі.

Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади

 

Переможцями у командному куміте серед хлопців стали Олександр Махно, Володимир Махно, Юрій Гайдученко та Євгеній Непорада.

«Золоту» нагороду з карате завоював кремен чужанин Євген Непорада. Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» дядько спортсмена Олександр Непорада, Євген народився у Кременчуці, навчався у Миргороді, а після закінчення школи переїхав до Полтави.

 

Тут він й почав тренуватися у секції карате для слабочуючих. Євген брав участь у міжнародних змаганнях: чемпіонаті Європи, який відбувся у Туреччині та чемпіонаті світу, який пройшов в Ірані. Для нашого спортсмена це перші змагання та перша нагорода такого рівня.

Нагадаємо, що Дефлімпіада-2021, яку перенесли на 2022 рік через епідемію коронавірусу, триватиме до 15 травня.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: Дефлімпійські ігри карате
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