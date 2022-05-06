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Кременчук

Кременчуцька міськрада нагородила відзнакою мера литовського міста Алітус

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 67

 Неріюс Цесюліс від першого дня війни допомагає нашим захисникам

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» мера литовського міста Алітус Неріюса Цесюліса. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. 

 

- Неріюс Цесюліс з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів на українські землі надає допомогу нашим захисникам, переселенцям. Лише один приклад: мер міста-побратима Кременчука особисто, будучи за кермом, переганяв до кордону автівки для наших бійців. Також він постійно керує збором та відправкою гуманітарної допомоги, - написав Малецький.

Він також подякував пану Цесюлісу та зазначив, що відзнака - то щирий знак вдячності та глибокої поваги до литовського народу!

Зазначимо, що проєкті вказаного рішення у відкритому доступі немає. Також невідомо, коли саме та де відбулась сесія міської ради.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ Віталія Малецького

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Теги: Неріюс Цесюліс За заслуги перед містом Віталій Малецький Алітус
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