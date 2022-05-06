Кременчуцька міськрада нагородила відзнакою мера литовського міста Алітус

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 67

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом» мера литовського міста Алітус Неріюса Цесюліса. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Неріюс Цесюліс з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів на українські землі надає допомогу нашим захисникам, переселенцям. Лише один приклад: мер міста-побратима Кременчука особисто, будучи за кермом, переганяв до кордону автівки для наших бійців. Також він постійно керує збором та відправкою гуманітарної допомоги, - написав Малецький.

Він також подякував пану Цесюлісу та зазначив, що відзнака - то щирий знак вдячності та глибокої поваги до литовського народу!

Зазначимо, що проєкті вказаного рішення у відкритому доступі немає. Також невідомо, коли саме та де відбулась сесія міської ради.