Вагітні відтепер можуть отримати лікарняний онлайн

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 98

В Україні спростили процедуру формування лікарняних для вагітних, які через російську військову агресію виїхали за кордон, повідомляє МОЗ.

На час воєнного стану МОЗ дозволило лікуючим лікарям формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому вагітної.

Зазначається, що від 30 тижня вагітності жінки мають право на на оформлення листка непрацездатності(лікарняний) та отримання відповідних соціальних виплат.

МОЗ рекомендувало вагітним за можливості тримати зв’язок зі своїм лікуючим лікарем.