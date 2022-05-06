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Кременчук, Путін проти українського народу

РНБО закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 8-9 травня

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 803

 Ризик масованих обстрілів

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

«Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті  до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст в ці дні. Тому закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил в разі запровадження комендантської години», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці 8-9 травня відзначати не будуть. Обійдуться традиційним покладанням квітів у пам'ять загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: РНБО повітряна тривога
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