Через війну росії проти України загинуло 223 дитини

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 170

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Одесі 2 травня загинула 13-річна дитина і 17-річна дівчина важко поранена.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Внаслідок збройної агресії рф в України загинули 223 дитини, 408 поранені. Дані станом на 5 травня оприлюднили в Офісі генерального прокурора.

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