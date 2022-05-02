рашисти завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі

рашисти сьогодні ввечері, 2 травня, завдали удару по Одесі, повідомляє оперативне командування «Південь».
«Є влучення в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд. Інформація про постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.
За даними місцевого видання «Думская», внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені. За попередніми даними, загинула 13-річна дитина і 17-річна дівчина важко поранена.
Нагадаємо, 23 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли Одесу. За попередніми даними, одна з ракет влучила у житловий будинок, у результаті чого почалася пожежа.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер